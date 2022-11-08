Експерт оцінив втрати російської авіації та розповів, чи можуть окупанти швидко виготовляти літаки 

На війні проти України Росія втратила багато штурмовиків.

Авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що Росія в найближчі роки не зможе відновити свою авіаційну потужність. Також росіяни навряд побудують літаки п'ятого покоління.

Про це він сказав у коментарі "Радіо НВ".

Валерій Романенко розповів, що авіавиробництво у Росії впало у понад три рази. А тому найближчими роками росіяни не зможуть поновити виробництво військових літаків.

"Зараз усі провідні європейські повітряні сили, провідні країни НАТО, отримують літаки п'ятого покоління. І вже зараз, на сьогодні, понад 50 таких літаків — це винищувачі F-35. А росіяни виготовили шість таких літаків, з них один розбили, прямо на заводі. Мають п'ять таких літаків", - сказав авіаційний експерт.

Романенко додав, що Росія втратила на війні проти України майже половину своїх штурмовиків та частину бомбардувальників.

"Майже половину своїх штурмовиків втратили, а ці літаки останній був випущений у 1989 році. Тобто, штурмова авіація зазнала непоправних втрат, бомбардувальна авіація зазнала великих втрат і може бути відновлена лише за рахунок оголення інших, наприклад, Далекосхідного регіону, або інших регіонів — коли потрібно буде повністю вивести звідти бомбардувальні підрозділи", - сказав Валерій Романенко.

Втрати окупаційної армії у війні проти України

Станом на 8 листопада в Україні ліквідовано 77 170 окупантів, збито 278 літаків та 260 вертольотів. Також окупаційна армія втратила 2786 танків, 16 кораблів, 1476 безпілотників.

Зазначимо, що українські захисники 30 жовтня на півдні України збили російський штурмовик Су-25. 28 жовтня ЗСУ збили також російський літак та вертоліт.

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