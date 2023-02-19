Експерт оцінив ймовірність масштабного наступу окупантів до річниці вторгнення в Україну

Російські окупанти активізувались на різних напрямках фронту, але цей наступ усюди “буксує” завдяки опору ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов сумнівається у можливості російських військ наростити зусилля у наступі напередодні річниці від початку широкомасштабної війни.

Про це він говорив у своєму відеоблозі 18 лютого.

За його словами, поки що окупанти не можуть впоратись з наявною ситуацією на полі бою, тому збільшити активність на фронті їм навряд чи вдасться.

“Головний висновок, який можна зрозуміти, це те, що наступ Росії буксує. Дуже сильно буксує. І ми [ЗСУ] стабілізуємо лінію фронту на багатьох напрямках”, – сказав аналітик.

Водночас на деяких напрямках, де ідуть бойові дії, Олег Жданов оцінює ситуацію як критичну. Зокрема, йдеться про Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Однак експерт відзначив невдалі спроби російських військ просуватися вглиб нашої оборони завдяки опору українських військ. З цього приводу він процитував зведення Генштабу, в якому йдеться про те, що ЗСУ вдарили по позиції ворожого ЗРК С-300.

“Це великий успіх для артилерії спіймати комплекс С-300 в районі вогневої позиції”, – наголосив Жданов.

Також експерт відзначив 5 ударів упродовж доби по районах зосередження ворога авіацією Сил оборони протягом, 6 збитих безпілотників засобами ППО та ураження підрозділами ракетних військ і артилерії 3 районів зосередження живої сили російської армії.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку, запустивши лише 4 ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони. Експерт пояснив, як це пов'язано із річницею вторгнення в Україну.

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