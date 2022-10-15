Експерт озвучив повоєнний сценарій: "Україна повинна взяти на себе відповідальність за РФ"

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що Україна після завершення війни з Росією має взяти на себе відповідальність за територію країни-агресорки.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Україна повинна взяти на себе відповідальність за ось цю територію. Не можу сказати, чи за всю, чи вдасться нам себе відбудувати і РФ контролювати. Європейці зараз не мають гадки, що робити з цією територією. Звичайно вони хочуть контрольований розвал РФ, контрольовану руйнацію. Асоціація. Багато відео в YouTube, в Китаї особливо, як руйнують багатоповерхівки, хочуть знести, контрольований підрив, щоб ця багатоповерхівка впала у визначену ділянку, не десь там набік пішла. Так американці бачать руйнацію РФ, щоб вона рухнула, але дуже обережно, щоб залишився контроль над звичайним озброєнням: танками, стрілецькою зброєю, а також над організованою злочинністю і ядерною зброєю", – зазначив Ступак.

За словами експерта, у США намагаються уникнути можливості продажу Росією ядерної зброї терористичним організаціям.

"Вони хочуть уникнути такої історії, яка була в 90-х, коли режим рухнув, нова влада слабка умовно, якість емісари з Ближнього Сходу приїздять до РФ, терористичні організації, валіза на 20 літрів відкривається, а там повно грошей, і вони говорять: "Віддайте нам ядерну боєголовку". В Росії велика кількість ядерних боєголовок, не просто ракети, Іскандери, Калібри, а ядерні міни, ядерні снаряди з ядерними зарядами. Радянський Союз експериментував з різними об’ємами цієї вибухіви. Вибух не повинен як у Хіросімі, хай буде квартал, але знищений. Тому цю зброю можна купити. Для американців це страшний сон, що ця зброя може опинитись десь в Нью-Йорку, тому вони хочуть це контролювати", – говорить він.

Експерт вважає, що у цих умовах Україна має взяти на себе відповідальність контролювати всі процеси у Росії.

"Україна має взяти на себе відповідальність це контролювати і спланувати, що вона буде робити. Я так бачу, що це буде рада директорів РФ. До цієї ради увійдуть Україна з вирішальним правом голосу, оскільки ми постраждали, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Велика Британія, США. Це не історія про те, що "тепер ми будемо тарабанити РФ", ми ж не варвари, а цивілізовані люди", – підкреслив він.

У випадку, якщо Росія не зможе виплачувати Україні компенсацію за завдані збитки, за рахунок цього ми зможемо користуватися російською нафтою та газом.

"Питання про репарацію, компенсацію завданої нам шкоди. Зрозуміло, що частину грошей вже арештували, частину нам передадуть. Але за самими консервативними підрахунками 300 мільярдів доларів нам буде коштувати відбудова. Росія може сказати, що у нас таких грошей немає. Як варіант, ми будемо отримувати в рахунок цього газ та нафту від РФ, золото забирати і формувати свій золотий запас. І Україна повинна контролювати цей процес", – говорить експерт.

При цьому експерт підкреслив, що ці стосунки з РФ не матимуть характер окупаційної влади, адже Україна не буде створювати передумови для нових війн.

"Це буде не окупаційна влада, ні в якому разі, адже ми не повинні закладати фундамент для Четвертої світової війни. Зараз це світова війна, а не регіональний конфлікт. Забагато країн у цій війні і це Третя світова. Ми не повинні створити сценарій, як було під час Першої та Другої світових війн. Німці були дуже ображені, і вирішили зробити реванш. Це все треба робити так обережно, щоб на майбутнє у Росії були такі ж такі фантомні болі, як зараз у німців. Чому німці не дають нам танки свої? Одна причина – фантомні болі. Вони просто будуть шарахатися і намагаються цього уникнути. Ми повинні зробити те ж саме", – підсумував він.

Поразка Росії у війні

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадії у війні. На думку глави держави, в окупантів немає і не буде шансів виграти.

Цього ж дня Подоляк сказав, що світ нарешті повинен зрозуміти – виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну, зробить її нескінченною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати.

За оцінками американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, мобілізація в Росії не вплине масштабно на ситуацію із війною, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.

Коментуючи війну в Україні, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що наддержави і раніше програвали війни, проте Росія – не наддержава. Міністр гадає, що окупанти програють війну через свій потенціал і помилкові "стратегічні припущення" керівництва РФ.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.