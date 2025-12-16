Експерт озвучив сценарій завершення війни вже 2026-го: деталі

Війна. / © Associated Press

Найімовірніше, що бойові дії в Україні припиняться наступного — 2026 року. Києву потрібно буде йти на важкі компроміси.

Про це повідомив військовий експерт Ігор Романенко у чаті на «Главреді».

З його слів, Україні «буде непросто». Зокрема, йдеться про забезпечення та підтримку Сил оборони. Важливою у цьому контексті є «справедлива мобілізація». Згадав Романенко і переведення економіки на військові рейки, коли б «населення масово залучалося на роботу на військові підприємства».

«Хоч би що хто думав про перші два завдання, однак, щоб вони виконувалися, потрібно згадати, що держава — це все-таки апарат примусу, особливо під час війни, і вона діє в інтересах більшості громадян», — наголосив військовий експерт.

Романенко наголосив: якщо буде припинення бойових дій, то для ротації та заміни людей, які воюють від 2014-го або пізніше, потрібно приблизно 300-500 тис. громадян.

«Це серйозна кількість. Якщо врахувати, що в країні від 2022 року відбувалася неправильна інформаційна кампанія щодо мобілізації, з цим будуть великі проблеми», — вважає Ігор Романенко.

Нагадаємо, аналітики DeepState підрахував реальні темпи просування РФ на Донеччині. Так, попри активні бойові дії на окремих ділянках фронту, загальний прогрес окупаційного війська залишається повільним.

За їхніми даними, за 3 роки і 8 місяців повномасштабної війни (44 місяці або 1350 днів) РФ захопила 23% території Донецької області. Під контролем Сил оборони України залишається 22,6% регіону.