Експерт пояснив, без чого Росія не зможе продовжувати війну

Російський танкер / © скриншот з відео

Якби діяльність російського танкерного флоту вдавалось скоротити щонайменше вдвічі–втричі, то про будь‑яку подальшу агресію РФ проти України можна було б уже не говорити.

Таку думку в етері Еспресо висловив юрист‑міжнародник, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін.

«Головний фактор в економіці РФ — діяльність російського танкерного флоту, як джерела доходу Кремля. Будь‑яке обмеження цього флоту — на нашу користь», — підкреслив Бабін.

Він пояснив, що в моделях, де флот припиняє роботу або зменшується вдвічі–втричі, питання подальшої ескалації втрачає сенс, бо саме від цих доходів залежать основні витрати російського бюджету.

За словами експерта, Росія наразі не має логістичних можливостей постачати нафту у великих обсягах на інші ринки інакше як танкерним флотом.

«Обмежено можна заблокувати через певні заходи лише тихоокеанську торгівлю Росії з Китаєм, але це дуже логістично вузька штука, і це вже наше завдання — зменшити її і зробити болісною», — зазначив Бабін.

Він додав, що партнери України мають можливість вплинути і на торгівлю через Балтійське, Чорне та Арктичне напрямки: звичайними економічними заходами ці потоки можна скоротити в рази, без введення воєнного права.

«Це призведе впродовж року‑двох до колапсу російської економіки», — резюмував Борис Бабін.

Раніше повідомлялося, що Франція розслідує справу щодо нафтового танкера «тіньового флоту» РФ, з якого могли запускати дрони в бік Данії.

Ми раніше інформували, що у Середземному морі вибухнув танкер, пов’язаний із тіньовим флотом Росії.