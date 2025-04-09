Експерт пояснив чому окупанти розпочали наступ на Сумщині та Харківщині: подробиці

Російські війська активізували атаки на Сумщині та Харківщині — експерт пояснив, у чому їхня справжня мета / © Associated Press

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Активізація російських військ на Сумському та Харківському напрямках є спробою розтягнути сили ЗСУ та створити додатковий тиск на Донбасі.

Про це заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV.

За словами експерта, це не класичний наступ, а спроба розпорошити ресурси українських військових.

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“Треба (росіянам – ред.) розтягувати сили та засоби Сил оборони України. Треба створювати додаткові місця напруги”, – пояснив він.

Минулого року російські війська вже намагалися атакувати Харківщину, щоб відтягнути українські резерви. Однак їхніх ресурсів не вистачило. Тепер РФ збільшує кількість військ, змінюючи підхід.

За словами Крамарова, війська РФ уже стягнули в цей район, оскільки намагалися вибити ЗСУ з плацдарму на Курщині.

“Після цього залишався вибір – або перекидати сили на Донеччину, або тиснути на Сумщину та Харківщину. Вони обрали другий варіант”, – сказав експерт.

Нагадаємо, за словами Сирського, РФ розпочала наступ на Сумщину та Харківщину, про який раніше говорив президент Зеленський.