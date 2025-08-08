Експерт пояснив, чому «повітряне перемирʼя» неможливо реалізувати

Експерт про «повітряне перемирʼя» / © Associated Press

Ідея перемир’я в повітрі виглядає малореалістичною, адже російська сторона, за наявним досвідом, майже відразу порушує будь-які домовленості.

Про це в етері Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Перемир’я в повітрі чи будь-яке перемир’я з противником — річ досить ефемерна. Ми не знаємо умов, але точно розуміємо: домовлятися про перемир’я з ворогом, знаючи його тактики, поведінку на полі бою та за його межами — просто неможливо. Ми вже переконались, що будь-яке перемир’я з противником буде порушене буквально наступного ж дня через його підступні дії», — наголосив Згурець.

За його словами, у теорії можна було б домовитися про заборону використання окремих типів озброєння, зокрема крилатих ракет, FPV-дронів або інших безпілотних систем. Проте на практиці такі домовленості не витримають перевірки реальністю.

«Ми бачимо, що зараз з російського боку активно застосовуються ударні системи різного типу та з різною дальністю ураження. І так само з українського боку кількість атак зростає, як і їхня ефективність. Лише за останні два тижні ми бачили удари по Криму із застосуванням безпілотників різного призначення», — розповів директор Defense Express.

Він зазначив, що українські дрони також завдають прицільних ударів по логістиці окупантів.

«Також спостерігаємо удари по логістиці противника, зокрема в районі Ростова, Волгограда, по залізничних шляхах. Наразі зафіксовано щонайменше 13 ударів по російській залізниці, яку ворог використовує для постачання підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках. Це — нова сторінка в роботі наших безпілотних систем, які суттєво розширили свої можливості й наразі блокують використання залізниці як ключового логістичного ресурсу для російської оборони», — зазначив Згурець.

Він також додав, що навіть якщо зараз на певний час припинити використання безпілотників, накопичення цих засобів триватиме з обох боків. І як тільки перемир’я буде зірване — а це майже неминуче — ці системи знову будуть задіяні масово.

«Тому наслідки тимчасового перемир’я в повітрі навряд чи суттєво вплинуть на загальну динаміку на фронті. Кумулятивний ефект накопичених безпілотних систем у будь-якому разі проявиться на полі бою», — резюмував Згурець.

Раніше повідомлялося, що голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий експерт Іван Тимочко заявив, що «повітряне перемир’я», на яке може погодитися Росія, принесе Україні «багато горя та проблем» на фронті.

Ми раніше інформували, що Росія розглядає можливість повітряного перемир’я з Україною без припинення війни.