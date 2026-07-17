Експерт пояснив, чому Путін не піде на загальну мобілізацію

Диктатор Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін недостатньо впевнений у своєму контролі над Росією, щоб оголосити масштабну мобілізацію в Москві та Санкт-Петербурзі.

Таку думку висловив старший науковий співробітник і директор із досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк у своїй колонці у The New York Times.

«Я скептично ставлюся до того, що Росія має великий запас для горизонтальної ескалації, для залучення додаткових сил до війни — частково тому, що вартість їхнього набору значно зросла. Тому що Володимир Путін недостатньо впевнений у своєму контролі над країною, щоб мобілізувати людей для війни з Москви та Санкт-Петербурга. І тому що росіянам довелося звернутися до Північної Кореї за військами, щоб залишитися у війні», — сказав він.

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За словами експерта, якби Росія мала можливість кинути у бій більше військових, вона вже скористалася б такою можливістю.

Раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що мобілізація в РФ цілком ймовірна одразу після виборів.

Ми раніше інформували, що російська влада готується восени повністю перекрити кордони та розпочати примусову мобілізацію, прирікаючи новобранців на загибель на фронті в Україні.

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