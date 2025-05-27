Експерт пояснив, чому Росія не може наростити потужну армію: подробиці

Військові РФ / © Associated Press

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Україні не варто зосереджуватись лише на кількісному показнику мобілізаційного ресурсу Росії.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», капітан першого рангу Павло Лакійчук для 24 каналу.

«Мобілізаційний ресурс в Україні — 11 мільйонів. І що, з них скільки ухилянтів, втікачів? У росіян — те саме. У них, можливо, система працює ефективніше, але це не означає, що вони можуть створювати безмежні резерви», — зауважив Лакійчук.

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За його словами, критично важливо оцінювати не лише потенціал мобілізації, а й можливості російської армії компенсувати втрати та формувати нові бойові підрозділи.

«Треба дивитися на пропорцію між щомісячними втратами противника і тим, скільки вони здатні знайти, перемістити на полігони, озброїти й натренувати. Зараз росіяни можуть щоденно запускати в цю систему близько 1200–1300 осіб. Але наші ЗСУ завдають приблизно таких же втрат щодня. Вони не встигають накопичувати резерви», — пояснив експерт.

Лакійчук наголосив, що російська мобілізаційна система працює «на компенсацію», а не на розширення армії, що знижує ризик масштабного наступального потенціалу противника в найближчій перспективі.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 27 травня, ЗСУ знищили 982 840 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових.

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