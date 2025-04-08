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- Війна
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Експерт пояснив, чому Україна не може збивати російські ракети так, як раніше
Росія адаптує свої ракети, враховуючи досвід їхнього збиття, що ускладнює роботу української ППО.
Росія вдосконалила свої ракети, через що Україні дедалі складніше їх збивати.
Про це заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко в коментарі для Фокус.
За його словами, російський військово-промисловий комплекс досяг того, що ракети летять на малій висоті, обходячи зони ураження української ППО.
«Росія дійсно модернізує власні ракети. Завдяки цьому вони частіше проходять зону ураження — а сама зона фактично зменшилася. Тим більше, що в нас небагато батарей Patriot і мало засобів, здатних ефективно перехоплювати такі ракети. Тому й виникають подібні проблеми», — пояснив Романенко.
Він додав, що раніше балістичні ракети летіли по траєкторії дуги — піднімалися вгору, а потім стрімко падали на ціль. Це давало можливість виявляти і знищувати їх у повітрі.
«Але тепер таких можливостей значно менше. Потрібно шукати нові тактичні рішення і визначати, якою саме зброєю можна протидіяти», — зазначив генерал.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що наявні в Україні ЗРК Patriot не пройшли модернізації з моменту їхнього створення у 1980-х роках.
«Ми отримали версію Patriot, яка не модернізувалася. А от ворог, спостерігаючи, як збиваються його ракети, постійно намагається їх вдосконалювати. Я не виключаю, що останні „Іскандери“ мали покращену навігаційну систему, заходження на ціль та інші технологічні зміни», — сказав експерт.
Нагадаємо, Україна має успішні розробки власної ППО. Деякі з них вже успішно використовують на полі бою.