Експерт пояснив, чому Україна не може збивати російські ракети так, як раніше

Росія вдосконалює ракети, навчаючи їх обходити українську ППО / © ТСН.ua

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Росія вдосконалила свої ракети, через що Україні дедалі складніше їх збивати.

Про це заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко в коментарі для Фокус.

За його словами, російський військово-промисловий комплекс досяг того, що ракети летять на малій висоті, обходячи зони ураження української ППО.

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«Росія дійсно модернізує власні ракети. Завдяки цьому вони частіше проходять зону ураження — а сама зона фактично зменшилася. Тим більше, що в нас небагато батарей Patriot і мало засобів, здатних ефективно перехоплювати такі ракети. Тому й виникають подібні проблеми», — пояснив Романенко.

Він додав, що раніше балістичні ракети летіли по траєкторії дуги — піднімалися вгору, а потім стрімко падали на ціль. Це давало можливість виявляти і знищувати їх у повітрі.

«Але тепер таких можливостей значно менше. Потрібно шукати нові тактичні рішення і визначати, якою саме зброєю можна протидіяти», — зазначив генерал.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що наявні в Україні ЗРК Patriot не пройшли модернізації з моменту їхнього створення у 1980-х роках.

«Ми отримали версію Patriot, яка не модернізувалася. А от ворог, спостерігаючи, як збиваються його ракети, постійно намагається їх вдосконалювати. Я не виключаю, що останні „Іскандери“ мали покращену навігаційну систему, заходження на ціль та інші технологічні зміни», — сказав експерт.

Нагадаємо, Україна має успішні розробки власної ППО. Деякі з них вже успішно використовують на полі бою.