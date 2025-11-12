Експерт пояснив, чому ЗСУ відступили з ключового автошляху біля Покровська

Покровськ / © Associated Press

У Покровську підтверджено наявність приблизно 300 піхотинців РФ. Вони постійно шукають шпарини, щоб укріпитися в місті.

Про це повідомив співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

«Головна задача росіян зараз охопити всі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста, але це їм наразі не вдається. Навпаки вони десь намагаються ув’язнути в боях і змушені заводи все нові підрозділи своєї піхоти», — підкреслив Жмайло.

Він нагадав про сумнозвісне відео, де росіяни заїжджали в місто на мотоциклах, але зазначив, що українські військові, зокрема 7 корпус ДШВ, ефективно знищили ці підрозділи.

Водночас експерт проаналізував нові кадри, які з’явилися пізніше.

«На жаль, було ще одне відео, яке показувало інфільтрацію росіян до Покровська, але вже без прикриття туману, що може свідчити, що українські підрозділи, які досить довго утримували один з автошляхів між Лисівкою і Новопавлівкою, змушені були відійти», — заявив Жмайло.

Експерт наголосив, що такий тактичний хід відповідає запиту українського суспільства.

«Це якраз в контексті того, що і вимагає українське суспільство, щоб бої за Покровськ не мають призвести до оточення українських військ і що пріоритетом має бути життя і здоров’я військовослужбовців, а не захист руїн», — наголосив Жмайло.

Нагадаємо, Росія планувала захопити Покровськ у Донецькій області ще до листопада 2024 року, однак відстає від графіка щонайменше на рік. Попри чисельну перевагу, окупанти не змогли швидко прорвати українську оборону, а ЗСУ щомісяця знищують понад 20 тисяч російських військових.

Видання Foreign Affairs зазначає, що нинішня зима може стати вирішальною: Кремль намагається втримати темп наступу, але стикається з нестачею живої сили та ресурсів. Україна ж покладає надії на підтримку Європи й нарощування власного потенціалу для протидії вторгненню.