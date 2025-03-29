Експерт пояснив, чи будуть у США реагувати на російські удари по українській енергетиці

Дональд Трамп / © Getty Images

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, попри домовленості, які раніше були досягнуті за підтримки Сполучених Штатів.

Про це в етері РБК-Україна заявив політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький.

Він зазначив, що наразі американці, ймовірно, не будуть вживати якихось додаткових заходів.

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«Поки що я не бачу ніяких кроків від США. Ми розуміємо, що коли Трампу говорять, що Росія б’є по Україні, по енергетичних об’єктах, може якісь санкції посилити, він відповідає, що і так вже забагато санкцій. Давайте знімати, напевно, санкції десь там перетиснули їм і вони від того не можуть мислити», — пояснив політолог.

Він вважає, що Вашингтону у даному випаду нічого робити не буде.

«Ми прекрасно розуміємо, доки не буде припинення вогню, Трамп буде як вуж на пательні стрибати й казати, що давайте до кінця дотиснемо, ще потерпимо. Це ж б’ють по Україні, а не по Сполучених Штатах Америки. Їм в цьому плані комфортно, і так били до того, зараз ще вдарили», — додав він.

Та зазначив, що саме цим і користуються росіяни.

«Вони розуміють, що непогано справляються, дійсно потріпали енергетичну інфраструктуру України», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що на основі власного моніторингу Україна може чітко заявити, де Росія порушила свої зобов’язання щодо припинення вогню по енергетичних об’єктах.

Ми раніше інформували, що російське міноборони поширює неправдиву інформацію про удари Сил оборони України по енергетичних об’єктах на території РФ.