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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Експерт пояснив, чи достатньо у РФ техніки для нового наступу на Україну: подробиці

Поточна ситуація демонструє вичерпання ресурсів армії РФ, що ускладнює її подальші наступальні дії.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російська бронетехніка на війні знищується майже одразу

Російська бронетехніка на війні знищується майже одразу / © Associated Press

Російська бронетехніка на фронті довго не живе — більшість танків, БМП та іншої техніки, яку армія РФ перекидає на війну, знищується майже одразу.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«РФ у війні спалила все, що будувалося за часів її незалежності. Танки, створені у 2000-х та 2010-х, вже знищені. Зараз вони кидають у бій стару техніку, яку клепали ще у 50-х — 90-х роках минулого століття», — пояснив експерт.

За словами Ступака, заводи РФ зараз працюють на знос, але нові танки одразу відправляють на фронт, а не на склади. В результаті, запаси бронетехніки майже вичерпані.

«2/3 всього радянського спадку вже знищені. Тому вони зараз відправляють на фронт будь-яку техніку, яку можуть знайти чи відібрати у цивільних», — зазначив Ступак.

На думку експерта, через критичний дефіцит бронетехніки, майбутній можливий наступ РФ навряд чи буде масовим.

«Зараз на окремих напрямках вони використовують те, що знайдуть. Забирають у цивільних, приймають від волонтерів. Їдуть на „Буханках“, „Нивах“, „Волгах“, баггі, мотоциклах і навіть самокатах. А хто нічого не може знайти — йде пішки», — додав Ступак.

Нагадаємо, Росія планує збільшити чисельність угруповання в Україні до 750 тисяч солдатів.

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