Експерт пояснив, чи достатньо у РФ техніки для нового наступу на Україну: подробиці

Російська бронетехніка на війні знищується майже одразу / © Associated Press

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Російська бронетехніка на фронті довго не живе — більшість танків, БМП та іншої техніки, яку армія РФ перекидає на війну, знищується майже одразу.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«РФ у війні спалила все, що будувалося за часів її незалежності. Танки, створені у 2000-х та 2010-х, вже знищені. Зараз вони кидають у бій стару техніку, яку клепали ще у 50-х — 90-х роках минулого століття», — пояснив експерт.

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За словами Ступака, заводи РФ зараз працюють на знос, але нові танки одразу відправляють на фронт, а не на склади. В результаті, запаси бронетехніки майже вичерпані.

«2/3 всього радянського спадку вже знищені. Тому вони зараз відправляють на фронт будь-яку техніку, яку можуть знайти чи відібрати у цивільних», — зазначив Ступак.

На думку експерта, через критичний дефіцит бронетехніки, майбутній можливий наступ РФ навряд чи буде масовим.

«Зараз на окремих напрямках вони використовують те, що знайдуть. Забирають у цивільних, приймають від волонтерів. Їдуть на „Буханках“, „Нивах“, „Волгах“, баггі, мотоциклах і навіть самокатах. А хто нічого не може знайти — йде пішки», — додав Ступак.

Нагадаємо, Росія планує збільшити чисельність угруповання в Україні до 750 тисяч солдатів.