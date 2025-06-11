Експерт пояснив, чи може Росія здійснювати масовані атаки дронами на постійній основі: подробиці

ППО збивають дрони / © Державна прикордонна служба України

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Росіяни обрали нову тактику у війні проти України — ставку роблять на масове застосування ударних дронів.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко.

За його словами, ворог діє економічно доцільно, і саме тому масштабує використання дронів швидше, ніж ракетного озброєння. Це дозволяє йому здійснювати масовані атаки на мирні українські міста, завдаючи терору цивільному населенню, проте це не буде стабільно.

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«Ми спостерігаємо концентрацію дронів навколо міст. Вони одночасно намагаються прорвати нашу оборону, перевантажити систему ППО», — зазначив Яковенко.

Українська протиповітряна оборона залишається потужною, але не є абсолютною гарантією знищення кожної повітряної цілі.

«Кожен елемент ППО — це лише відсоткова ймовірність, а не 100% гарантія. Частина дронів все ж може пройти або впасти після збиття, завдаючи шкоди», — попередив експерт.

Усередині таких безпілотників зазвичай міститься вибухівка, тому навіть уламки становлять реальну загрозу. Саме тому важливо не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

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«Ситуація може змінитись у будь-який момент, але зараз Росія робить ставку на кількість і ефект несподіванки», — підсумував Яковенко.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу в 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

Взимку 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кілограмову бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

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Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октогену з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.