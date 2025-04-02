Експерт пояснив, чи варто очікувати наступу росіян з Білорусі: подробиці

Росія не зможе розпочати масштабний наступ та атакувати Україну з Білорусі / © Associated Press

Реклама

Російська армія не має ресурсів для повномасштабного наступу на Україну, однак може зосередити сили на окремих напрямках, щоб створювати тиск на ЗСУ.

Про це в ефірі «Фабрики новин» заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи чутки про можливу нову атаку Росії.

За його словами, для розгортання великого наступу потрібен час, а російське військово-промислове виробництво, логістика та організаційні можливості нині обмежені.

Реклама

«Я не бачу таких ресурсів і можливостей у російського ані ВПК, ані Міністерства оборони, ані логістичних потужностей, щоб вони могли це зробити», – наголосив Криволап.

Він припустив, що росіяни намагатимуться створити тиск на окремих напрямках, можливо, десь сконцентрують більше військ, але масштабний наступ на тисячу кілометрів їм не під силу.

Також експерт оцінив можливість нового удару з Білорусі. За його словами, такий сценарій виглядає малоймовірним.

«Якщо говорити про наступ з півночі, то хіба що на Чернігівщину ще є якісь варіанти. Але там вже збудовані фортифікації, стоять наші системи оборони, і цього не допустять», — пояснив він.

Крім того, Криволап вважає, що через Полісся російські танки не зможуть пройти, а сценарій 2022 року вже не повториться.

«Ми вже не в 2022 році. Це вже, думаю, що неможливо», — підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, нещодавно оголошений у Росії масовий призов строковиків може означати, що у Кремлі готуються до нової війни.