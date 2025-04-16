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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Експерт пояснив, із чим пов'язаний високий показник ураження дронами на фронті

Понад 60-80% дронів на лінії фронту ламаються під час виконання бойових задач.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дрон

Дрон

На фронті фіксується високий показник ураження дронами, тому що нам не вистачає снарядів. У росіян ідентична ситуація.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт Іван Киричевський.

Як пояснив фахівець, навіть попри те, що у росіян стратегічне посилення снарядами з КНДР, вони вимушені покладатись на дрони, оскільки їй все одно не вистачає боєприпасів.

“Якби у нас було б достатньо снарядів, то дрони не мали б великого значення. Відповідно речі про дешевизну дронів і тому не потрібно купувати снаряди є контрпродуктивними. Адже понад 60-80% дронів на лінії фронту ламаються під час виконання бойових задач. Те, що можна кількома снарядами зробити за кілька хвилин, дронами потрібно буде робити щонайменше пів доби", — пояснив Киричевський.

Експерт акцентував: попри високу вартість снарядів, їхня ефективність ураження буде завжди найвищою

"Відповідно виникає питання про те, що купувати вигідніше: 1 снаряд за 3000 доларів, хоча фактична ціна його сьогодні становить вже 8000 доларів, чи витрачатись на дрони, які постійно ламаються у процесі”, — зазначив експерт.

Киричевський додав, що європейці роблять снаряди самостійно, а от щодо дронів, то ми залежні від Китаю.

Раніше йшлося про те, що в Україні досі немає уніфікованих дронів — і це безпосередня відповідальність держави. Ігор Луценко детально описав ситуацію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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