Експерт пояснив, навіщо Росія погрожує новими ударами по Україні та залякує дипломатів: подробиці

Росіяни погрожують новими ударами по Україні. Глава російського МЗС Сергій Лавров анонсував їх у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо та нібито закликав евакуювати дипломатичні представництва в Києві. У такий спосіб Кремль намагається посіяти страх серед західних дипломатів.

Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

Він зазначив, що Володимир Путін будує послідовний алгоритм дій. Він застосовує для тиску старі політичні та військові інструменти.

Романенко зауважив, що Росія використала воєнний компонент, провівши спільні з Білоруссю ядерні навчання. Путін створює у Білорусі додатковий плацдарм для гібридних, зокрема ядерних дій, які наближаються до кордонів країн Європи.

Експерт вважає, що Росії було потрібно спершу здійснити масований удар по Україні 24 травня, а потім залякувати дипломатів і європейські країни.

«Під час цього масованого удару були пошкоджені місця проживання дипломатів Албанії, а також стався приліт біля посольства Азербайджану. Тому Росія використовує ці погрози для того, щоб здійснювати подальший тиск на дипломатів, зриваючи їхню роботу», — пояснив Романенко.

Він додав, що військовий аспект залишається завжди актуальним для росіян, тому що вони самі не сприймають жодних аргументів, окрім сили.

РФ вдарила по Україні «Орешніками» — останні новини

Нещодавній удар по Білій Церкві не був випадковим — саме це місто було чітко визначеною ціллю російської розвідки через можливе розташування там військових об’єктів. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, куди насправді цілився «Орешнік», додавши, що окупанти намагалися уразити конкретні стратегічні резерви ЗСУ, розташовані в регіоні.

Водночас експерт переконаний, що Москва навмисно уникає ударів «Орешніками» по Києву, оскільки це миттєво зняло б для України всі обмеження на дзеркальні відповіді, зокрема на далекобійні удари по самому Кремлю. Окрім того, застосування цієї дорогої зброї в ядерному варіанті є малоімовірним, адже такий крок остаточно зруйнував би і без того хиткі відносини РФ із Китаєм та США, які виступають категорично проти ядерної ескалації.

