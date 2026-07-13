Експерт пояснив, навіщо ЗСУ потрібне окреме командування для далекобійних ударів

Пожежа на НПЗ у Саратові

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Збройним силам України необхідно створити окреме командування, яке відповідатиме за планування та проведення далекобійних ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Таку думку в етері Еспресо висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

За його словами, удари по об’єктах, розташованих далеко від українського кордону, зокрема по російських нафтопереробних заводах, належать до операцій стратегічного рівня.

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«Це необхідно для того, щоб відокремити в принципі стратегічного рівня дії, які будуть здійснюватись по території самої Російської Федерації. Оскільки, якщо ми говоримо про рівень діп страйків, це стратегічного рівня вже вплив. Удари по російських НПЗ, Омський НПЗ, Сизранський НПЗ — це стратегічного рівня об’єкти. І все, що виходить за межі 300, 400, 500 кілометрів від кордону… Навіть по центрах супутникового зв’язку в тій самій Дубні, по яких було нанесено удар, вони зараз нефункціональні, вони не працюють. Це стратегічного рівня зв’язок», — сказав Коваленко.

Експерт зазначив, що до стратегічних операцій також належать удари по ключових об’єктах зв’язку та інфраструктури в глибині території РФ.

«Все, що знаходиться на відстані більш ніж 300–400–500 кілометрів від кордону з Україною — це розробка вже і планування таких ударів на стратегічному рівні. У той час, як, наприклад, удари по тимчасово окупованому півострову Крим, або наш логістичний локдаун, який ми зараз реалізуємо в першу чергу на материковому півдні України, поступово зміщуючи це на півострів Крим і на Азовське море, блокада Азовського моря — це більш оперативно-тактичний рівень. Тактичний, починаючи від самої лінії бойових зіткнень, глибиною 30–40 кілометрів, і далі 200–300 кілометрів — це оперативно-тактичний рівень дій. Середнє небо, давайте називати це так», — пояснив він.

На думку Коваленка, розмежування стратегічного та оперативно-тактичного планування дозволить уникнути дублювання роботи різних підрозділів Сил оборони.

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«І, щоб одні іншим не заважали в плануванні відповідних операцій, в незалежності від того, що це за силова структура, або це ГУР, або це СБУ, або це інші якісь підрозділи, відповідно, які входять до складу Сил оборони України, необхідно і планувати окремо стратегічного рівня вплив. Плюс — це можливість отримання відповідної інформації, формувати свою базу даних, свою якусь не те, щоб планування, а загальна послідовність нанесення ударів без того, щоб враховувати потреби, наприклад, середнього або малого неба», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив про створення у складі Збройних сил України нового командування далекобійного впливу.

Ми раніше інформували, що після успішних далекобійних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших стратегічних об’єктах Кремль активізував інформаційну війну проти Заходу.

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