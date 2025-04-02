Експерт пояснив, навіщо ЗСУ зайняли частину Білгородщини

Бойові дії

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Якщо Сили оборони України зайняли кілька кілометрів у Білгородській області, то це є великою перевагою в рамках тактики відтягування уваги військ РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак, інформує РБК-Україна.

За його словами, це можна назвати "мікрокурською операцією", оскільки ЗСУ застосували мінімальні сили для такого просування.

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"Ми змогли забрати частину сил і використати їх у Бєлгородщині, де, як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона. Можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтягування уваги", - зазначив він.

Крім того, такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні атаки.

"На Сумську область з Курської дійсно чиниться шалений тиск. Є і просування ворога, і обстріли на глибину до 13 км", - додав він.

Також є повідомлення про перекидання російських військ.

"20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Бєлгородщину", - підкреслив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних ділянках фронту.

Раніше повідомлялося, що положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.