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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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662
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Експерт пояснив, навіщо ЗСУ зайняли частину Білгородщини

Такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бойові дії

Бойові дії

Якщо Сили оборони України зайняли кілька кілометрів у Білгородській області, то це є великою перевагою в рамках тактики відтягування уваги військ РФ.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак, інформує РБК-Україна.

За його словами, це можна назвати "мікрокурською операцією", оскільки ЗСУ застосували мінімальні сили для такого просування.

"Ми змогли забрати частину сил і використати їх у Бєлгородщині, де, як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона. Можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтягування уваги", - зазначив він.

Крім того, такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні атаки.

"На Сумську область з Курської дійсно чиниться шалений тиск. Є і просування ворога, і обстріли на глибину до 13 км", - додав він.

Також є повідомлення про перекидання російських військ.

"20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Бєлгородщину", - підкреслив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних ділянках фронту.

Раніше повідомлялося, що положення російських військ на правому березі річки Оскіл у Харківській області стає дедалі складнішим викликом для українських Сил оборони.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.

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