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Експерт показав відео рекордно низьких польотів "Шахедів" і попередив про загрозу

Експерт показав відео рекордно низьких польотів "Шахедів" і попередив про загрозу

Ворожі дрони останніми днями пролітають на наднизькій висоті 

Над сільською місцевістю висоти можуть бути 40 м, щоб не чіпляти вишки мобільного зв'язку, труби котелень. Це плюс для мобільних вогневих груп, але й мінус для засобів відстеження ППО.

Ворожі дрони останніми днями пролітають на наднизькій висоті — 100-150 метрів. 

Про це сказав голова "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Разом із "Шахедами" також ідуть за висотою і хибні цілі без заряду типу "Гербери" і "Пародії"", — повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він також оприлюднив відео таких польотів "Шахедів".

Через низьку висоту БпЛА, за його словами, можуть чіпляти верхні поверхи і надбудови над дахами.

"Як це було недавно в місті Бровари, коли БпЛА зачепив конструкцію на будівлі 25 поверхів на висоті 90 м від землі", — нагадав експерт.

Він пояснив, що ті, хто прокладає маршрути "Шахедів" перед великими містами, піднімають висоту польоту не з жалю до мирних жителів, а через бажання вразити більш важливі цілі.

"Ось міста-сателіти з висотками, які ніхто в РФ не бере до уваги, потрапляють у зону ризику. Туди ж потрапляють і дуже високі будівлі на високих точках міст. Те, що ми фіксуємо як потрапляння в будівлі уламків, цілком може бути потраплянням БпЛА приманок", — додав Бескрестнов.

У них немає бойових зарядів, але є достатній запас палива для вибуху. У таких ситуаціях звук і полум'я будуть великими але не буде значних пошкоджень будівель.

Нагадаємо, на Київщині російський дрон вбив молоду матір 2-річної дівчинки. Діана Мудрик (Арзамазова) померла в лікарні від поранень.

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