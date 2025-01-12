Експерт показав відео рекордно низьких польотів "Шахедів" і попередив про загрозу

Над сільською місцевістю висоти можуть бути 40 м, щоб не чіпляти вишки мобільного зв'язку, труби котелень. Це плюс для мобільних вогневих груп, але й мінус для засобів відстеження ППО.

Ворожі дрони останніми днями пролітають на наднизькій висоті — 100-150 метрів.

Про це сказав голова "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Разом із "Шахедами" також ідуть за висотою і хибні цілі без заряду типу "Гербери" і "Пародії"", — повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він також оприлюднив відео таких польотів "Шахедів".

Через низьку висоту БпЛА, за його словами, можуть чіпляти верхні поверхи і надбудови над дахами.

"Як це було недавно в місті Бровари, коли БпЛА зачепив конструкцію на будівлі 25 поверхів на висоті 90 м від землі", — нагадав експерт.

Він пояснив, що ті, хто прокладає маршрути "Шахедів" перед великими містами, піднімають висоту польоту не з жалю до мирних жителів, а через бажання вразити більш важливі цілі.

"Ось міста-сателіти з висотками, які ніхто в РФ не бере до уваги, потрапляють у зону ризику. Туди ж потрапляють і дуже високі будівлі на високих точках міст. Те, що ми фіксуємо як потрапляння в будівлі уламків, цілком може бути потраплянням БпЛА приманок", — додав Бескрестнов.

У них немає бойових зарядів, але є достатній запас палива для вибуху. У таких ситуаціях звук і полум'я будуть великими але не буде значних пошкоджень будівель.

Нагадаємо, на Київщині російський дрон вбив молоду матір 2-річної дівчинки. Діана Мудрик (Арзамазова) померла в лікарні від поранень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.