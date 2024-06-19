Експерт попередив про загрозливу ситуацію на Покровському напрямку

Протягом крайніх трьох діб противник докладав свої головні зусилля на Покровському напрямку в районі села Сокіл та північніше нього, у напрямку на село Прогрес та села Лозуватське.

На Покровському напрямку діє вороже угрупування “Центр”. Вочевидь, російське командування зробило ставку на те, що воно зможе досягнути своїх цілей, тому що не розпорошує цих окупантів на інші напрямки.

Про це у своїй колонці для “24 Каналу” пише військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Протягом крайніх трьох діб противник докладав свої головні зусилля на Покровському напрямку в районі села Сокіл та північніше нього, у напрямку на село Прогрес та села Лозуватське.

Ворогу вдалося просунутися північніше Олександрівки

Окрім цього, ворог продовжує розширяти своє вклинення по дирекції Очеретине – Новоолександрівка. Йому вдалося збільшити територію під своїм контролем північніше Новоолександрівки.

Також противник продовжує “спрямляти” флангові “виступи” в районі північніше села Уманське та в районі села Архангельське.

Автор зазначає, що стає все більш очевидним той факт, що командування УВ “Центр” намагається максимально швидко витіснити наші передові підрозділи за річку Вовча на ділянці між Прогрес та Яснобродівка, а також протиснутись своїми передовими підрозділами максимально “глибоко” у північно-західному напрямку, у бік села Воздвиженка. Й це, ймовірно, є його найближчим завданням на оперативно-тактичному рівні.

Наразі на Покровському напрямку розгорнуто не менше 68-70 тисяч особового складу угрупування “Центр”, з великим обсягом основних зразків та типів озброєння та військової техніки.

Що характерно, російське командування не чіпає це угрупування й не перетягує його, до прикладу, на Вовчанськ чи Часів Яр.

Очевидно, в Кремлі вважають, що саме Покровський напрямок наразі є для нього найбільш “перспективним”.

Тож ворог планомірно нарощує кількість особового складу на цьому напрямку і, очевидно, готує прорив підготовленого рубежу оборони ЗСУ по річках Вовча, Казенний Торець та Бичок й ряду висот, які тягнуться з північно-східного напрямку на південно-західний.

Це, звісно, не ті самі зловісні “стратегічні резерви” противника, які він нібито готує “на кінець липня”, але цілком вагомо. Особливо в умовах, коли ЗСУ поки не вдається повністю зупинити противника на цьому напрямку.

Якими можуть бути наступні кроки ворога на цьому напрямку

Найбільш вірогідний варіант найближчих дій противника на Покровському напрямку, вважає військовий оглядач, виглядатиме наступним чином:

Противник достатньо близький до того, щоб безпосередньо починати бої за найбільший вузол оборони ЗСУ східніше річки Вовча — села Новоселівка Перша. Він вже просунувся вздовж південного берега тамтешнього водосховища у її бік, а також очевидно, має можливість підійти до нього з півдня, з боку села Уманське.

Також варто очікувати продовження впертих атак противника по дирекції Сокіл – Євгенівка – Вовче з метою прорватися в район села Прогрес й забезпечити з півночі дії своєї тактичної групи, яка, очевидно, зараз готується до боїв за Новоселівку Першу.

Так само противник, ймовірно, продовжить свої спроби вийти в район села Воздвиженка. Як вздовж східного берега річка Казенний Торець (тобто з півдня), так й діючи з боку Новоолександрівки, вздовж дороги.

Саме ці напрямки та ділянки є найбільш ймовірними місцями докладання головних зусиль ворожого угрупування “Центр”.

Нагадаємо, російські окупаційній армії залишилося сім кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. Загарбники прагнуть дійти до так званої “дороги життя” — траси T0504.

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