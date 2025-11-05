Експерт попередив про можливі провокації росіян в Покровську: які загрози від нової тактики РФ

Покровськ. / © ТСН.ua

До тилу українських військ у Покровську окупанти РФ заходили у цивільному одязі. Росіяни накопичувалися у місті як мирне населення, а потім починали бойові дії. Цілком ймовірно, що загарбники можуть знову вдатися до такого методу.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу.

З його слів, спочатку загарбники можуть запустити своїх солдатів - як цивільних, а коли по них почнуть стріляти, то зафільмувати це і подати, як те, що СОУ начебто б'ють по мирних людях.

Світан наголошує: всі можливі варіанти провокацій, до який може вдатися ворог, слід обговорювати в інформаційній площині, аби попередити такі дії росіян. Експерт нагадав, що російський ЦІПСО досі просуває хейкову тему про "розп'ятого хлопчика".

“Це для них розхідний матеріал, яким вони можуть пожертвувати. Спеціально поставлять їм завдання переодягтися в цивільний одяг і просочитися. У Покровську зараз декілька сотень таких російських груп, ГУР їх буде зачищати”, - наголосив Світан.

Разом з тим, каже він, це непросте завдання, оскільки ці російські групи в одязі цивільних. Вони у такий спосіб маскувалися й пробиралися в місто. Зі слів полковника запасу ЗСУ, сьогодні вже особливої уваги на російські вкиди ніхто не звертатиме. Якщо противник спробує вчинити провокації, зняти про це відео, то спрямує на свого внутрішнього споживача – російське суспільство.

“Робитимуть це для того, аби якось відбілити цю геноцидну війну проти українського народу”, - пояснив Світан.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що наразі у Покровську тривають запеклі бої. Він закликав не поширювати маніпулятивні карти та чутки про нібито повне захоплення міста, адже наразі триває боротьба за “сіру зону”, де жодна зі сторін не має стабільної логістики.