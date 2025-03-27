Експерт попередив, що РФ може готуватися до нового наступу в Україні: про що це свідчить

Мобілізація в РФ / © Associated Press

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Росія може готуватися до нового наступу на Україну, про що свідчить прихована мобілізація РФ і залучення ще більшої кількості військ КНДР.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Експерт наголосив, що вся лінія кордону з Росією та Білоруссю є потенційною загрозою для України. Він не вважає, що Кремль виведе військ з Курської області, оскільки бойові дії там продовжуються. Крім того, загострюється ситуація в прикордонних районах Бєлгородщини.

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«Росіяни проводять приховану мобілізацію, росіяни здійснюють підготовку людей. Це правда і потенційно ми маємо враховувати таку загрозу, що Росія може отримати додаткові сили Північної Кореї. Крайня інформація на зараз, що там ще додаткових 3 тисячі північнокорейців прибули в Росію. Це те, скільки побачили, а скільки просочується невідомо», — каже Тимочко.

Експерт нагадав, що загальна кількість особового складу Росії складає 2 200 000 осіб. Він вказав, що частина військ змушена залишатися на інших лініях кордону Росії, в інших державах або обслуговувати інші підрозділи. Однак, навіть якщо ці підрозділи мають гіршу підготовку, вони все одно можуть бути задіяні у війні.

Тимочко зауважив, що недавно військовий комісар Московської області заявляв, що указ російського диктатора Путіна про часткову мобілізацію не призупинений.

«Він діє, вони можуть просто провести на швидку руку мобілізацію, як вони вже робили. Якусь кількість 100-200 тисяч кинути на фронт, а решту відправити на підготовку. Ми розуміємо, що навіть 200 тисяч особового складу достатньо, щоб проводити військову операцію на якомусь напрямку», — підсумував експерт.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці.

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