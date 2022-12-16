Експерт порівняв інтерв’ю Залужного з заявами Суровікіна: "Міг би тільки набір звуків видати"

Росіяни насправді заздрять українцям, що у них є такі генерали, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, адже не можуть уявити, щоб таке інтерв’ю, як ці воєначальники, дав командувач військ РФ Сергій Суровікін.

Про це заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Інтерв’ю невипадкове, оскільки Україна загалом і українське командування викликають зараз інтерес по всьому світу. Те, що генерал Залужний і генерал Сирський змогли зацікавити і західного читача, і українського, і російських експертів, які заздрять насправді Україні, що у нас є такі генерали, тому що вони, наприклад, не можуть таке інтерв’ю уявити з генералом Суровікіним, який міг би, мабуть, тільки набір звуків видати, а не надати ту інформацію, яку тепер аналітики з усього світу оцінюють, аналізують, роблять свої прогнози. Тому все це невипадково", – розповів Самусь.

"Найцікавішим є те, що всередині інтерв’ю. Тобто відповіді генералів про те, як ця війна буде розвиватися, які наміри у противника, які потреби української армії для того, щоб виконати наші завдання. І це, я думаю, найцікавіше в цьому інтерв’ю, якщо ми говоримо про генерала Залужного", – додав експерт.

Нагадаємо, у своєму інтерв’ю виданню The Economist Залужний, серед іншого, вказав на помилки Суровікіна у ставленні до особового складу армії РФ. "При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда", – висловився український генерал.

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