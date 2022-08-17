Експерт порівняв новітню зброю Путіна з російською "Ладою"

У Російській Федерації протягом останніх 10-15 років вівся цілий ряд науково-дослідних робіт у галузі озброєнь у ключових сферах. Були створені певні зразки. Але говорити про те, що аналогів цим зразкам немає – перебільшення.

Про це в ефірі телеканалу "FreeDом" розповів військовий експерт Костянтин Машовець.

"Аналогів немає – це дуже "смілива" заява з боку військово-політичного керівництва Росії. Там було кілька концептуальних напрямів, якими розвивалося озброєння і військова техніка РФ. Наприклад, засоби повітряного нападу, ракетне озброєння, морське озброєння. В одних вони просунулися суттєво – в галузі програмного забезпечення та засобів повітряного нападу, в інших просунулися – менше. Вони мали модернізацію радянських закладів – те, що створювалося ще в роки Радянського союзу та спроби створити щось принципово нове. Все впирається у рівень технологічного розвитку. Я вам наведу приклад: ви знаєте вдалий російський автомобіль? Що він у порівнянні зі світовими моделями? Ось так і в озброєнні", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у Росії заявили, що ретельно досліджують західне озброєння на трофеях, дивом роздобутих в Україні.

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