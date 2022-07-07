Експерт повідомив, як довго може тривати війна в Україні за позитивного сценарію 

У разі позитивного сценарію війна може тривати ще до року. Це залежить від санкцій проти Росії, яка і розпочала жорстоку війну проти України, а також військової допомоги Україні, зокрема, від безперебійні постачання потужної зброї.

Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю РБК-Україна.

"Умовно кажучи, в разі позитивного сценарію можна було б казати про те, що війна триватиме ще місяці - 8-10 місяців, до року... Якщо б Захід пішов на повноцінне забезпечення України зброєю, то ми змогли б вибити ворожі сили до рівня 24 лютого 2022 року. Саме про це казав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час мадридського саміту. І саме це є орієнтиром та установкою, яка обговорюється", - повідомив експерт.

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За його словами, потужна зброя повинна бути на покоління вище, зокрема, літаки F-16, сучасні безпілотні системи і танки.

"(Такі постачання - ред.) зі США в рамках ленд-лізу, напевно, можливі. А з боку Європи - поки що питання складне. Ми бачимо, що танки та літаки Франція та Німеччина не хочуть постачати і блокують постачання інших партнерів", - пояснив експерт.

Він звернув увагу, не можна сказати чітко, як буде діяти питання технічної допомоги та як буде діяти санкційна політика, а тому немає відповіді на питання про тривалість цієї війни.

Проте, якщо не буде потужних постачань, а такі як зараз, то ця війна може тривати роками.

"Тоді вона буде йти на виснаження і буде продовжуватися до того моменту, поки Сили оборони будуть здатні оборонятися або поки не відбудеться якихось змін всередині самої Росії. Бо коли кількість загиблих росіян перевищить 100 тисяч, то, мені здається, що їхнє суспільство вже може якось відреагувати", - додав Бадрак.

Нагадаємо, експерт розповів, за якої умови ЗСУ зможуть вибити росіян з окупованих територій.

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