Експерт повідомив про нові тактики окупантів: як ворог планує проривати оборону

ЗСУ на фронті

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Російські окупанти на півдні України готують літній наступ, використовуючи нову тактику — штурмові дії малими групами піхоти по 5-7 осіб.

Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він пояснив, що раніше для прориву позицій потрібні були великі угруповання зі штурмовими підрозділами та підтримкою різних ешелонів, але після низки поразок ворог перейшов до тактики малих мобільних груп.

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Під прикриттям масованих ударів керованою авіацією, артилерією, ракетами, FPV-дронами та засобами радіоелектронної боротьби росіяни руйнують укріплення українських позицій.

Після цього по знищеній обороні швидко просуваються групи піхоти на мотоциклах, багі або квадроциклах, захоплюючи позиції і населені пункти. Волошин підтвердив, що для таких дій ворог уже зібрав відповідні сили і техніку.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ЗСУ здійснили низку контрнаступальних дій у районі населеного пункту Липці та біля Куп’янська Харківської області.

Українські військові мають тактичні успіхи на Куп’янському напрямку. Зокрема, загарбникам не вдалося розширити свою зону присутності у районі Дворічного.

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Ба більше, за словами Снєгирьова, Сили оборони України утримують ситуацію під контролем.