Експерт повідомив про перегрупування російських сил біля Гуляйполя: чим це загрожує

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Українські війська на Гуляйпільському напрямку ведуть оборону, російські сили просуваються поступово та намагаються оточити підрозділи, але зазнають великих втрат і перегруповують сили.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук у етері КИЇВ24.

«Що стосується Гуляйпільського напрямку, очевидно, що ворог дійсно наступає. Ворог має поступове просування, тактичні позиції, деякі ми втрачаємо, ви, зокрема, зазначили про Рівнопілля. На жаль, ситуація дійсно на сьогодні є такою», — заявив експерт.

Реклама

Він підкреслив, що ворог намагається використовувати тактику напівоточення, створюючи «кишені» для обходу населених пунктів, таких як Гуляйполи, замість лобових атак, які для нього надзвичайно ризиковані.

«З іншого боку, ми говоримо про те, що наразі наші сили продовжують оборонну операцію і я не вбачав би, або не робив би чогось такого сенсаційного з того, що росіяни намагаються використовувати саме таку собі тактику напівоточення наших сил, тобто створення відповідних кишень для того, щоб обходити, зокрема, Гуляйполи. Вони сьогодні це демонструють, очевидно, з певних флангів. Тому що розуміємо, що лобово ворог атакувати сьогодні не може, вірніше, може, але це закінчується для нього величезними втратами», — додав Братчук.

Експерт також зазначив, що росіяни вже зазнають значних втрат, тому перекидають додаткові підрозділи та техніку, перегруповують сили.

«Власне, ці втрати сьогодні у росіян, вони теж відзначаються, тому недаремно перекидається, відповідно, і жива сила, перекидається техніка на цей напрямок. Зараз відбувається перегрупування цих сил і засобів, тому що втрати п’ятої загальної військової армії російської, яка наступає на цьому напрямку, вони є великими. Не дивлячись на те, що ця армія підсилена підрозділами інших загальних військових армій Російської Федерації», — пояснив він.

Реклама

За його словами, на відтинках фронту ворог зосередив приблизно 90–100 тисяч особового складу, застосовуючи свою тактику на Полівнянськ-Покровському та Мирнограді.

«Наразі ми говоримо про те, що на цих відтинках фронту ворог зосередив, ну, десь приблизно 90-100 тисяч особового складу. Тому що стосується там, Полівнянськ-Покровського, Мирнограду, то вони дійсно є, тому що ворог таку тактику, як я вже сказав, намагається застосуватися», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у прифронтовому Гуляйполі поліціянти під загрозою російських дронів евакуювали 34 жителів.