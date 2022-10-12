Експерт пояснив, чи може Росія повторити масовану ракетну атаку найближчим часом

Російські ракетні атаки по Україні будуть продовжуватися, скільки у РФ буде сил та можливостей.

Росія може завдавати повторних масованих ударів по Україні. Однак повторення того, що було 10 жовтня, скоріш за все не буде.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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“Російські ракетні атаки по Україні будуть продовжуватися, скільки в них буде сил та можливостей. Таке як 10 жовтня, я думаю, навряд чи повториться, тому що за даними нашої розвідки, вони готували більше місця цю операцію. Тобто вони збирали ракети з усіх куточків”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що новий командувач “СВО” в Україні Суровікін дав наказ “розпечатати” недоторканий запас. Водночас ні американська, ні британська розвідка не можуть сказати, яка ж кількість ракет у РФ.

“Так як більшість сховищ розташовані за Уралом, а ця територія не підпадала під жодний договір, на кшталт про звичайне озброєння в Європі, який би дав можливість верифікувати кількість цих ракет”, - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, що в Росії мертвим знайшли депутата держдуми Миколу Петруніна.

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