Експерт пояснив, чи треба, оцінюючи російську машину, фокусуватися на сакральних датах та яка наступна

Експерт пояснив, чи треба, оцінюючи російську машину, фокусуватися на сакральних датах та яка наступна

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи буде Путін після 9 травня прив’язуватися до якихось дат у військовому плані.

Всі чекали 9 травня. Сакральною цю дату зробили передовсім американська та британська розвідки, прогнозуючи, що Путін офіційно оголосить війну Україні і, як наслідок, запустить маховик загальної мобілізації. Проте цього не сталося.

Про те, чи треба, оцінюючи російську машину, взагалі фокусуватися на цих сакральних датах, підганяючи під них ситуацію на полі бою, військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Єдиного марафону".

"Думаю, що так. Росія живе в парадигмі, як вони її називають, Великою Вітчизняної. І на цій війні більше командують політики, ніж військові. Подивіться, як ставляться завдання. Інформація щоправда неперевірена на 100%, але ми знаємо, що начебто ставилося завдання вийти на кордону областей (Донецької та Луганської – ред.) до 7 травня. Саме тому, коли проводять аналітику, вони розмірковують, спираючись на поставлені Путіним завдання. Як в імперії завжди було? Хліба і видовищ. Хліба у них не вистачає, тому треба компенсувати видовищами. Що може бути видовищем? Це перемоги і стимул населення до подальшого пожертвування заради перемог імперії. Росіяни завжди діють по класиці. Звідти такі прогнози. Такі дати і такі результати"., - зазначив він.

Крім того, за словами Жданова, наступна сакральна дата - 12 червня – День Росії.

"Наступна дата – 12 червня – День Росії. Думаю, що 21 червня вони пропустять, бо воно жодним чином не вписується в парадигму перемоги, а навпаки, це більше до поразки. А от День Росії, так, - це може бути наступна сакральна дата для нових перемог і видовищ", - резюмував він.

Раніше Жданов назвав реальну причину, чому Путін прибрав з параду "літак Судного дня" і всю авіацію.

Олег Жданов описав ситуацію на фронтах станом на початок 77-ї доби війни

Читайте також: