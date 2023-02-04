Експерт пояснив, чи вистачить Росії мобілізаційного ресурсу для нового повномасштабного наступу

Росія вже немає ресурсу, щоб проводити масштабні наступальні дії. Зараз окупанти намагаються активізувати наступальні дії на Донецькому плацдармі.

Про це "24 каналу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт зазначив, що мобілізаційний ресурс сьогоднішньої Росії складає приблизно 100 тисяч людей на місяць.

Коваленко припустив, якщо в Росії розпочнеться в репресивному форматі масштабна мобілізація, влада зможе мобілізовувати приблизно 100 тисяч людей на місяць. 50% від цієї кількості відразу піде на "компенсацію" втрат.

"Решта 50% мобілізованих підуть на гарантію того, що вони на наступний місяць, також зможуть "компенсувати" втрати. Тому влада буде або пробувати підвищувати свої мобілізаційні можливості, або росіянам взагалі немає на що розраховувати, якщо вони планують епічні бойові дії", – вважає експерт.

Він також підкреслив, що ​​Росія вже немає ресурсу, щоб проводити масштабні наступальні дії.

"Хоча хтось говорить: "так вони ж просуваються". Так, вони просуваються, але на початку війни у них були плани "взяти Київ з 3 дні", а зараз – "взяти Бахмут до березня". Від 160 ракетних ударів на добу по території України до 30 – 50 ракет через кожні 2 тижні. Ось це треба розуміти", – резюмував Олександр Коваленко.

Загроза нового наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що нового великого наступу Росії можна очікувати близько 24 лютого. Напрямками ворожої атаки можуть стати північ, південь та схід.

Про те, що російський наступ неминучий, вважають і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, ймовірно, ворог готується до активізації на сході України, зокрема в Луганській області. Статися це може у найближчі місяці.

Наразі прикордонники не фіксують на українсько-російському кордоні потужного ударного угруповання, наявність якого могло б означати готовність до наступу.

У Зеленського впевнені, що "великий наступ" очільника Кремля Володимира Путіна провалиться, як і попередній.

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