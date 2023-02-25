Експерт пояснив, чи захистять системи SAMP-T і Patriot від ударів російських ракет “Кинжал”

Європейські та американські зенітно-ракетні комплекси призначені саме для боротьби із ракетами такого типу. Але є нюанс.

Американська система Patriot реагує на появу цілі через 8-10 секунд, тому цілком спроможна перехопити російську ракету “Кинжал”. Однак про таку можливість свідчить лише теоретичне моделювання.

Про це розповів у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

За його словами європейська система SAMP-T і американська Patriot призначені для боротьби саме із балістичними ракетами, до яких належить і російська ракета “Кинжал”. Відповідно до тактико-технічних характеристики у американської системи ППО вистачить часу, щоб захопити ціль і знищити її.

“У Patriot займає від 8 до 10 секунд реакція на появу цілі, тобто від моменту пуску вже через 10 секунд ракета йде на перехоплення. Єдина проблема в тому, що це ніде сьогодні не випробувалося. Тільки теоретичне та комп’ютерне моделювання можливостей одного та іншого комплексів”, - зауважив експерт.

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Водночас Олег Жданов відзначив, що Росія утримує літаки-носії ракет “Кинжал” у Білорусі, звідки уже багато місяців запуски ракет не здійснюються.

“Не думаю, що Росія у найближчий час буде застосовувати “Кинжали”. Тим більше, що в арсеналі їх не так багато — вистачить пальців двох рук, щоб порахувати. З їх випробуванням теж не все зрозуміло, чи були вони повністю завершені. Те, що їх прийнято на озброєння ще не означає, що вони не мають недоліків і кожен запуск буде успішним”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, у військовій розвідці раніше повідомляли, що російські окупаційні війська не обстрілюють Україну гіперзвуковими ракетами "Кинжал" зокрема, через невелику кількість таких снарядів та проблеми з літаками-носіями - МіГ-31.

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