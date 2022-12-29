Експерт пояснив, чому бомбардувальники РФ запускають по одній ракеті та не перезаряджаються

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що росіяни не можуть прикріплювати багато ракет до своїх бомбардувальників. Також росіяни не перезаряджають свої літаки новими ракетами, оскільки вони після пусків потребують технічного огляду.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Олександр Коваленко зазначив, що для запусків ракет Х-101 росіяни використовують літаки Ту-95МС. Бомбардувальник Ту-22М3 застосовується для пуску ракети Х-22.

Експерт зазначив, що з 64 Ту-95МС у Росії у нормальному технічному стані перебуває 22 бомбардувальники. Інші - або на ремонті, або на модернізації. Літак Ту-95 може нести дві ракети Х-101. Якщо врахувати кількість боєздатних Ту-95, то загальний залп може становити 44 ракети.

"Літак Ту-22М3 може нести до 3 ракет Х-22, але тут починається дещо цікавіша математика. Справа в тому, що 3 ракети Х-22 надають навантаження на літак, планер в цілому і силову установку, внаслідок чого ці літаки не навантажуються часто більш ніж однією ракетою Х-22, щоб не ризикувати машиною. Така практика була заведена ще з часів СРСР", - пояснив Коваленко.

За даними експерта, ракет Х-22 у Росії недостатньо, а тому вони взялись модернізувати старі запаси, що є складним процесом та займає певний час. Коваленко підкреслив, що окупанти після пусків ракет не можуть перезарядити бомбардувальник новими, оскільки після польоту літак Ту-22М3 потребує негайного технічного огляду, оскільки може більше не піднятись у небо.

Ракетні обстріли України 29 грудня

Російські терористи 29 грудня знову спробували залишити українців без електрики напередодні Нового року та Різдва. Окупанти десятий раз обстріляли нашу енергетичну інфраструктуру, випустивши по України 69 ракет, з яких 54 вдалось збити.

Під обстріли потрапило багато українських областей. А на Прикарпатті ракета влетіла у житловий будинок, проте не розірвалась.

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