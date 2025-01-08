Експерт пояснив, чому браковані боєприпаси є природнім явищем в умовах воєнного стану

Після виробництва боєприпаси намагаються якомога швидше доставити до лінії фронту, тому у певних партіях може буде брак.

Брак боєприпасів для фронту є цілком нормальним процесом в умовах воєнного стану, коли підприємства максимально масштабують виробництво зброї.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Щодо історії з бракованими мінами для ЗСУ, а точніше там проблема була у вишибних снарядах до боєприпасів, то я б хотів зазначити, що такі події цілком природний процес. Зокрема, коли мова йде про брак. Я не знаю жодного виробництва, яке при різкому масштабуванні, не мало б браку своїх виробів. Тобто, якщо підприємство виробляло 100 мін на місяць, а тепер потрібно виробляти 1000 боєприпасів щодня, то брак стає серед окремих партій цілком природним явищем", - заявив Катков.

Він пояснив, що цей процес відбувається в умовах воєнного стану, коли підприємства перебувають під постійним прицілом ворога.

"За цих умов підприємства працюють і виробляють вибухівку. Але варто розуміти, що без браку за таких умов просто не обійдеться", - пояснив Катков.

Експерт зазначив, що після виробництва боєприпаси намагаються якомога швидше доставити до лінії фронту, тому у певних партіях може буде брак.

"Звісно, процес браку можна відсіювати й для цього є, до прикладу, випробування. Втім, чим довше тривають випробування, тим довше цих мін на передовій не побачать. Можна повернути процес виготовлення до рівня 2022 року, коли дуже довгий час засоби проходили випробування. Зараз, коли від виробництва до фронту всього кілька тижнів, то шанси того, що брак буде є. З цим будуть боротись, шукати причини, але знову ж таки — це цілком нормальний процес і він періодично буде зʼявлятись", - додав він.

Нагадаємо, раніше журналіст Бутусов заявив, що ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, які не вибухають.

Крім того, ми раніше інформували, що у ДБР розповіли, чи вплинуло вилучення боєприпасів на Одещині на підрозділи ППО.

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