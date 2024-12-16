Експерт пояснив, чому наразі "Орешнік" не являє собою великої небезпеки для України

Цей тип ракети ще не скоро буде запущений у серійне виробництво.

Російські загарбники прагнуть того, щоб потенційний запуск ракети "Орешнік" викликав в українців таку ж тривогу, яку викликає зліт носія ракет "Кинджал".

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він заявив, що за російськими стандартами ракета не може бути запущена у серійне виробництво, поки не пройшла 10 успішних запусків.

"До першого пуску по Дніпру ракета "Орешнік" мала лише два пуски. Тобто, їй ще далеко до статусу серійної, на щастя", - зазначив Киричевський.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія наразі може виготовляти до 25 ракет "Орешнік" протягом року, але з урахуванням досвіду виробництва міжконтинентальних балістичних ракет.

"У росіян виходить своєрідна "матрьошка". Ракета "Ярс" – основа ядерної тріади, яка складається з трьох ступенів. Якщо один із них прибрати, то отримаємо "Орешнік". Тоді росіяни мають зробити вибір: або вони штампують ці ракети і відмовляються від оновлення ядерної тріади, або продовжують оновлення ядерної тріади, і ракети "Орешнік" виробляють в невеликій кількості", - зазначив він.

Аналітик заявив, що наразі Україна не має можливості збивати дану ракету, але не потрібно виконувати роботу росіян і лякатися зброї, яка навіть не вийшла у серійне виробництво. У РФ є достатньо інших ракет, які є у серійному виробництві і доставляють набагато більше проблем.

"Коли малюють інфографіки, що "Орешнік" долетить до Києва за три хвилини, а до Львова за п'ять, це свідчить про проблеми з логікою і знанням балістичної траєкторії. У випадку з "Орешніками" треба рахувати не по прямій, а як рівнобедрений трикутник. ГУР повідомляло, що "Орешнік" летів 15 хвилин на відстань 800 км від Капустиного Яру до Дніпра. Тому навіть за наявності у росіян таких ракет виникає питання, як вони можуть літати, оскільки це дослідна розробка. Є дані, що як мінімум один випробувальний пуск "Орешніка" завершився невдачею. Порівняно з "Сарматом", який пройшов лише один випробувальний пуск, а два інших вибухнули, результат непоганий, але питання, чому "Орешнік" має літати, залишається", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готується вдарити “Орешніком” по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт назвав найнебезпечнішу російську ракету.

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