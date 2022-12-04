Експерт пояснив, чому окупанти так відчайдушно намагаються захопити Бахмут

На Донеччині тривають запеклі бої навколо Бахмута. Окупанти втрачають багато людей та техніки, проте не покидають спроб захопити місто.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі національного телемарафону пояснив значення захоплення Бахмута для окупантів.

"Росіяни вважають, що прорвавши оборону в районі Бахмута, вони виходять на оперативний простір, який дозволить їм далі наступати на Слов'янськ і на Костянтинівку. Таким чином, виконувати завдання щодо окупації всієї Донецької області", - зазначив він.

Експерт наголосив, що з військової точки зору продовження атак в такому темпі, як вони проводяться росіянами, не мають ніякого сенсу.

"Противник може, звісно, зрівняти із землею територію, яка називається нині Бахмут, але що це йому дасть – невідомо. Тому що ми виконуємо завдання маневреної оборони і навіть, якщо ми припустимо, що ми змушені будемо відійти від Бахмута, особливих переваг противник не отримає. Для нього мало б сенс продовжувати ці наступи, якби вони утримували Ізюм, тоді б напрямок на Слов’янськ був би під загрозою. А так вони, витративши і виснаживши себе, вийдуть на іншу лінію і повториться історія Сєвєродонецька і Лисичанська, коли після "вдалого штурму", як вони казали, цих населених пунктів вони зайняли ці міста і все, вони далі не просунулись. Білогорівка як була наша, так і залишилась наша. З військової точки зору важко спрогнозувати, що робиться у мізках військового керівництва РФ, коли вони з такою відчайдушністю виснажують свої власні сили, продовжуючи атаки на Бахмут", - резюмував Грабський.

Ситуація біля Бахмута

На Донецькому напрямку тривають запеклі бойові дії. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Військовий експерт Петро Черник Черник зазначив, що окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Збройні сили України контролюють всі основні логістичні траси, якими забезпечується матеріально-технічна основа українського контингенту в Бахмуті. А ПВК "Вагнер" змінила тактику і перейшла до активної оборони.

У суботу, 3 грудня, українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34.

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