Експерт пояснив, чому падає авторитет Путіна і що на це впливає: "Буде важко розповідати про якісь перемоги"

Авторитет Путіна падає. На це вплинули події в Херсоні та часткова мобілізація, яку фюрер оголосив в Росії.

Путін втрачає свій авторитет. Фюрер допустився помилки, коли оголосив в РФ часткової мобілізації - тим самим він розірвав цей “пакт про ненапад”.

Про це в інтерв’ю радіо “НВ” розповів народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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“Його авторитет поступово хитається. На це вплинула мобілізація. Він обіцяв, що її не буде, проте її оголосив. В такий спосіб він розірвав цей “пакт про ненапад”. Якість підготовки мобілізованих - це ще один аргумент. Поки що це не нещавні удари, але камінчик за камінчиком. Заяви, які дозволяють собі Кадиров та Пригожин також впливають на авторитет Путіна. І на тлі цього буде важко розповідати про якісь перемоги, якщо єдиний обласний центр буде відданий (мова йде про Херсон, - ред.)”, - наголосив Сергій Рахманін.

Нагадаємо, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський триколор.

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