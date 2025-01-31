Експерт пояснив, чому постачання ракет для Patriot з Ізраїлю може бути "дуже хорошим знаком"

Ракети для комплексів Patriot у кількості 90 штук, які нібито були доставлені до України з Ізраїлю, насправді могли бути зі Сполучених Штатів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що інформація в медіа щодо постачання ракет з Ізраїлю зʼявилась на тлі того, що було помічено рух літаків ізраїльських військово-повітряних сил транспортної авіації, і їх поява в районі Жешува, який є основним постачання боєприпасів і засобів оборони для Сил оборони України.

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Рябих заявив, що потреба в ракетах для ППО є постійною і теоретично їх могли привезти не Ізраїля, а з США. Експерт пояснив, що Ізраїль відмовився від використання систем Patriot версії PAC-2, що були розташовані в країні понад 30 років. Таким чином, Ізраїль передав ракети класу PAC-2 для Patriot США, а вони, своєю чергою, вирішили передати їх Україні для поповнення поточних запасів Сил оборони України.

Рябих наголосив, що це особливо важливо, оскільки відбувається на тлі активної участі нової адміністрації США у вивченні питань російсько-української війни.

"Це може бути хорошим знаком, тим більше, що в Ізраїлі, за різними оцінками, ще є від 4 до 8 батарей систем Patriot, і вони також мають усі шанси потрапити в Україну. Це буде залежати від рішення США", - наголосив Рябих.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю запропонували передати Україні російське озброєння, яке було знайдене у бойовиків ЦАХАЛ та Хезболла. Подібні ініціативи лунали ще торік.

Ми раніше інформували, що літаками ВПС США днями перекинули близько 90 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі.

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