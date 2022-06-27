Експерт пояснив, чому Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну

Диктатор РФ Володимир Путін змушує білоруського диктатора взяти пряму участь у війні проти України і кинути на фронт свою армію.
Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну, аби виконати два завдання, які перешкоджатимуть ЗСУ якнайскоріше винищити окупантів.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону.
"Єдине, в чому впирається Лукашенко, це останній крок. Єдиний інститут, який не залучений у цій війні, це Збройні сили Білорусі. Ось, про що йде мова. Щоб білоруські ЗС втрутились у цю війну, напавши на Україну. Це дуже важливий для Путіна крок - це дає РФ відкриття другого фронту і нам ускладнює, ми будемо змушені відтягувати частину сил зі східного напрямку. Другим завданням може бути намагання просуватися вздовж західного кордону України та Польщі, щоб перерізати шляхи постачання нам західної зброї", - розповів Жданов.
Раніше Кличко прокоментував можливий новий напад на Київ з Білорусі.
Нагадаємо, Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом".
Як повідомлялося, Росія збільшує військову присутність у Білорусі.
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