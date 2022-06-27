Експерт пояснив, чому Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну

Експерт пояснив, чому Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну

Диктатор РФ Володимир Путін змушує білоруського диктатора взяти пряму участь у війні проти України і кинути на фронт свою армію.

Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну, аби виконати два завдання, які перешкоджатимуть ЗСУ якнайскоріше винищити окупантів.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону.

"Єдине, в чому впирається Лукашенко, це останній крок. Єдиний інститут, який не залучений у цій війні, це Збройні сили Білорусі. Ось, про що йде мова. Щоб білоруські ЗС втрутились у цю війну, напавши на Україну. Це дуже важливий для Путіна крок - це дає РФ відкриття другого фронту і нам ускладнює, ми будемо змушені відтягувати частину сил зі східного напрямку. Другим завданням може бути намагання просуватися вздовж західного кордону України та Польщі, щоб перерізати шляхи постачання нам західної зброї", - розповів Жданов.

Раніше Кличко прокоментував можливий новий напад на Київ з Білорусі.

Нагадаємо, Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом".

Як повідомлялося, Росія збільшує військову присутність у Білорусі.

Читайте також: