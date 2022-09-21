Експерт пояснив, чому Путіну потрібна пауза у війні та чи піде він на мирні переговори

Росії вкрай необхідно накопичити резерви та відновити можливості своєї армії у війні проти України. Саме тому Володимиру Путіну зараз так необхідна довготривала пауза.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Йому реально потрібна пауза. Він не буде йти на якісь мирні переговори, він не буде про щось домовлятися. Він може лише імітувати якийсь переговорний процес для того, щоб дійсно накопичити сили, зробити резерви, відновити можливості своєї армії для якихось наступальних дій, але не для того, щоб піти з тих територій, які вони захопили. Звідти вони можуть не піти, а тільки тікати під впливом контрнаступу Збройних сил України і ніяк інакше. Саме тому йому потрібна довготривала пауза, щоб саме компенсувати втрати", - зазначив він.

Коваленко також наголосив, що в Росії на сьогодні не можуть зібрати повноцінний армійський корпус. До прикладу, це третій армійський корпус, який вони збирали від травня по серпень, замість 15600 особового складу вони зібрали трохи більше 12 тисяч.

"Тобто майже за чотири місяці вони не змогли зібрати 15,5 тисяч особового складу – це фактично антирекорд. А зараз кажуть про якісь 300 тисяч. Тому їм потрібно мінімум пів року для того, щоб якось відновити можливості своїх підрозділів для здійснення хоча б оборонних дій на тих територіях, які вони тимчасово окупували, не кажучи вже про наступальний потенціал. Щодо наступального потенціалу, то це навіть і не рік їм потрібен, щоб повністю відновити свої можливості. Тому пауза – це те, що найбільше потрібно Путіну", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів на війну проти України.

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