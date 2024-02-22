Експерт пояснив, чому Росія майже не використовує "Калібри" для обстрілів України

Російські загарбники під час обстрілів України майже не використовують ракети "Калібр", тому що цьому заважає питання логістики.

Про це в етері телеканалу FREEDOM заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що завантажити "Калібрами" кораблі можна в окупованому Криму, але росіяни бояться до нього наближатись.

"Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров" був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що", — зазначив Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що на військовій базі "Новоросійськ" агресори не можуть завантажувати "Калібри", для цього потрібна база "Севастополь".

"Агресор прекрасно розуміє ситуацію вже досить давно. Тому вживає відповідних заходів, таких як розосередження корабельно-катерного складу, зміна пунктів базування, періодична передислокація кораблів між пунктами базування, насамперед Новоросійськ, Сочі, Туапсе", — розповів капітан.

Також Плетенчук зазначив, що Росія вже втратила третину кораблів у Чорному морі, тому немає сенсу дозавантажувати носії, оскільки їх більше не можливо використовувати у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує терористичний акт проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чорне море на бойове чергування ворог вивів підводний човен.

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