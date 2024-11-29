Експерт пояснив, чому Росія не наважиться застосовувати ядерну зброю проти України

Росія може продовжувати удари "Орєшніком" по Україні, але без ядерної бойової частини.

Російський диктатор Путін не наважиться завдати ядерного удару по Україні, оскільки існує великий ризик того, що зараження радіоактивними елементами буде на території самої РФ.

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт з авіації Валерій Романенко.

Він заявив, що якщо на ракету "Орєшнік" встановити ядерну бойову частину, то територія ураження буде дійсно великою.

"Це потужність ядерної бомби від 600 кілотонн до 1,2 мегатонни. Тому, дійсно в ядерному варіанті це буде дуже серйозне ураження. Втім, якщо Кремль наважиться застосувати таку зброю, то тоді вся Росія, наголошую — вся територія Росії, може отримати таку відповідь, що потім їх доведеться збирати в лопатку збирати", - вважає Романенко.

Експерт зазначив, що росіяни дійсно можуть завдавати ще ударів ракетами "Орєшнік" по території України.

"Навряд-чи Росія наважиться атакувати Захід ракетами з ядерними бойовими частинами. По Україні вони ж можуть стріляти лише болванками так, як це було, коли вони вдарили ракетою "Орєшнік" по Дніпру. Оскільки, якщо вони застосовують ядерну бойову частину, то територія зазнає радіоактивного зараження. Такі зараження вітром може рознести не тільки по території України, а й по Росії, Білорусі, Європі, Туреччині й т.д. Слід розуміти, що росіяни звісно кровожерливі, але точно не ідіоти", - сказав Романенко.

У цьому контексті експерт заявив, що росіянам не наважаться на застосування ядерної зброї проти України.

"Що стосується ракети "Орєшнік" без ядерного боєзаряду, то там вага бойової частини понад 1200 кг і розділяється на 6 частин, кожна з яких менш як 200 кг. Ці бойові частини складаються не з суцільного металу й мають теплозахисний шар. За визначенням в ці бойові частини не можна вкладати вибухівку, бо вона не витримає температур через щільність атмосфери", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орєшніком".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін пригрозив ударом "по центру ухвалення рішень у Києві".

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