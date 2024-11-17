Експерт пояснив, чому Росія рідко застосовує гіперзвукові ракети "Циркон"

Через проблеми з точністю, "Циркони" поки не можуть бути застосовані в широкому масштабі.

Російські військові рідко використовують ракети "Циркон" через відсутність стабільного серійного виробництва.

Про це розповів у етері телемарафону авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

Експерт зазначив, що сьогоднішній удар російських окупантів з використанням гіперзвукової ракети "Циркон" став лише третім або четвертим випадком її застосування.

Романенко пояснив рідке використання ракет "Циркон" відсутністю стабільного серійного виробництва в Росії. Він також зазначив, що ракети "Кинджал", які є копіями "Іскандера", випускаються в кількості від двох до шести на місяць, залежно від постачання комплектуючих, оскільки їхня електроніка містить західні компоненти.

Він додав, що проблема з "Цирконами" схожа на ситуацію з "Кинджалами": їх лімітоване використання обумовлене відсутністю серійного випуску. Експерт зазначив, що ці ракети недопрацьовані, а пуски мають експериментальний характер — з невизначеним результатом.

За його словами, ракета "Циркон" летить на гіперзвуковій швидкості, створюючи хмару плазми, яка перешкоджає передачі радіохвиль. Це ускладнює управління ракетою на гіперзвуковому відрізку, і вона летить за інерцією, що знижує точність. Він зазначив, що поки Росія не вирішить проблему з наведенням на термінальному відрізку, масове застосування цих ракет неможливе. Окрім того, більшість таких ракет була збита під час попередніх атак.

Романенко пояснив, що остання атака Росії була масованою, з метою одночасного удару по кількох цілях, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Він підкреслив, що основна мета цих ударів — терористична, спрямована на знищення цивільної інфраструктури, енергетичних об'єктів і теплових станцій, що має на меті примусити українців "ховатися в печерах". Коментуючи Старокостянтинів, експерт зазначив, що це стратегічний об'єкт для Росії через наявність аеродрому бомбардувальників з ракетами Storm Shadow.

Ракета "Циркон" — це одна з найновіших та найбільш небезпечних розробок Росії. Її головна особливість — гіперзвукова швидкість, яка перевищує 9 махів (до 11 000 км/год). Це робить її набагато складнішою для перехоплення порівняно з іншими ракетами, зокрема, "Кинджалами". Ракета здатна уражати як морські, так і наземні цілі на відстані до 1000 км, при цьому зберігаючи високу швидкість до останнього етапу польоту завдяки двоступеневій системі двигунів.

"Циркон" спочатку розроблявся як протикорабельна ракета, але зараз активно використовується для атак на території України. Вперше вона була застосована проти Києва у лютому 2024 року, а в березні того ж року ракета вразила декілька будівель в Одесі.

Особливість цієї ракети в тому, що вона може бути запущена з різних носіїв, зокрема, з кораблів або наземних пускових установок, адаптованих для "Циркона". Ракета розганяється до гіперзвукових швидкостей на всіх етапах польоту, що ускладнює її перехоплення сучасними протиракетними системами, такими як Patriot або SAMP/T.

Завдяки своїй швидкості та точності, ракета "Циркон" є серйозною загрозою для цивільної інфраструктури, особливо в контексті її використання з тимчасово окупованого Криму для атак по Україні.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований удар по об'єктах енергетики України, використавши ракети та БПЛА. Оборона збила 102 ракети та 42 БПЛА.

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