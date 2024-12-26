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Експерт пояснив, чому Росія відчайдушно намагається форсувати Дніпро біля Херсона

Експерт пояснив, чому Росія відчайдушно намагається форсувати Дніпро біля Херсона

Форсування Дніпра (фото ілюстративне) / Фото: Міноборони України

Ворог атакує з низького берега і програє в засобах ураження.

Російські загарбники намагаються створити плацдарм на правому березі Дніпра до початку можливих переговорів щодо закінчення війни, оскільки вона не має шансів захопити Херсон.

Таку думку в етері Radio NV військовий оглядач Денис Попович.

"От їм (росіянам — ред.) треба зараз сказати: «У нас є плацдарм на правому березі річки Дніпро, під Херсоном, в Херсонській області. Будь ласка, давайте рахуватися з тим, що він є. А Херсон вже є в нашій Конституції, бо ми ж заклали його в територію РФ. От, будь ласка, ми маємо нові територіальні завоювання і давайте з цим рахуватися. Думаю, що така в них є мета. Бо захопити Херсон, як вже було сказано, шансів в них немає", - сказав Попович.

Він заявив, що це зараз буде як "Кринки навпаки".

"Ворог атакує з низького берега, ми маємо перевагу в артилерії, в дронах, завдяки тому, що правий берег на Дніпрі завжди вищий, ніж лівий, і в Херсоні так само. І ворог знаходиться в такій ситуації", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про справи окупантів під Херсоном.

Крім того, ми раніше інформували, що Херсонська ОВА спростувала чутки про наступ росіян.

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