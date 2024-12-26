Експерт пояснив, чому Росія відчайдушно намагається форсувати Дніпро біля Херсона

Російські загарбники намагаються створити плацдарм на правому березі Дніпра до початку можливих переговорів щодо закінчення війни, оскільки вона не має шансів захопити Херсон.

Таку думку в етері Radio NV військовий оглядач Денис Попович.

"От їм (росіянам — ред.) треба зараз сказати: «У нас є плацдарм на правому березі річки Дніпро, під Херсоном, в Херсонській області. Будь ласка, давайте рахуватися з тим, що він є. А Херсон вже є в нашій Конституції, бо ми ж заклали його в територію РФ. От, будь ласка, ми маємо нові територіальні завоювання і давайте з цим рахуватися. Думаю, що така в них є мета. Бо захопити Херсон, як вже було сказано, шансів в них немає", - сказав Попович.

Він заявив, що це зараз буде як "Кринки навпаки".

"Ворог атакує з низького берега, ми маємо перевагу в артилерії, в дронах, завдяки тому, що правий берег на Дніпрі завжди вищий, ніж лівий, і в Херсоні так само. І ворог знаходиться в такій ситуації", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про справи окупантів під Херсоном.

Крім того, ми раніше інформували, що Херсонська ОВА спростувала чутки про наступ росіян.

Читайте також: