Експерт пояснив, чому Росія використовує для ударів по Україні старіші бомбардувальники Ту-95 МС

Бомбардувальники Ту-95 МС 80-90-х років, якими Росія останнім часом атакує Україну, є простішими в обслуговуванні та надійнішими, ніж новіші Ту-160.

Про це йдеться в матеріалі Defence Express.

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"Орки воліють використовувати Ту-160 скоріше для демонстративних "акцій залякування", а всю "рутинну бойову роботу" на кшталт спільних польотів зі стратегічною авіацією КНР чи обстрілів нашої землі "вивозять" Ту-95МС", - зазначають автори видання.

Там додають, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типів Х-555 чи Х-101, а Ту-95МС – значно менше, або до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, або до 8 ракет Х-101 на зовнішніх вузлах підвіски.

"Зазвичай про цей турбогвинтовий бомбардувальник (Ту-95МС - ред.) заведено вважати, що, мовляв, цей літак дуже старий, а значить, неефективний. Але по-перше, "вік" літака не завжди прямо пропорційний ефективності, і це показує приклад американського B-52. А по-друге, Ту-95МС насправді не такий вже старий, його серійне виробництво відбувалось із 1982 по серпень 1992 року. Відповідно, "найстаріший" борт має "вік" 40 років, "наймолодший" - 30 років. І це насправді не набагато більше, аніж у Ту-160, серійне виробництво якого відбувалося в 1987-1992 роках і по якому діапазон строку служби літаків коливається на рівні 30-35 років", - зауважує Defence Express.

The Military Balance 2022 підрахувало, що на кінець минулого року окупанти мали у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Але схоже, що реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша. Для ударів по Україні Росія піднімала в повітря щонайбільше до 20 літаків Ту-95МС, для спільних польотів із стратегічною авіацією КНР 2022 року – щонайбільше до 10 "бортів". Реальна кількість боєздатних Ту-95МС становить щонайбільше 50% від кількості "на папері".

Характеристики ракетоносця Ту-95 МС, історія, які ракети він несе, та чому його використовують для обстрілів України, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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