Експерт пояснив, чому Росія вивозить з Білорусі ракети і чи загрожує Україні новий наступ з півночі

У Росії після розпаду СРСР було багато ракет С-300.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ті факти, що Росія вивозить з Білорусі ракети до С-300 свідчить про те, що в агресора бракує боєприпасів.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Коваленко наголосив, що у Росії від Радянського союзу залишився у спадок великий ракетний потенціал, проте ймовірно їх неналежно зберігали, через що вони більше не придатні до використання. Олександр Коваленко зазначає, що мабуть справи у Росії настільки погані, що для них навіть 64 ракети, які були в Білорусі є важливими.

"Тому, ми вже починаємо спостерігати за тим, як навіть ЗРК С-300 тягнуть з Білорусі, попередньо їх туди перекинувши для створення загроз Україні. У певному сенсі це теж дає відповідь на питання про загрозу вторгнення 2.0 з території РБ найближчим часом", – наголосив експерт.

Росія вивозить ракети з Білорусі

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що до Білорусі прилетіли російські Іл-76, які могли перевозити ракети з Білорусі до Ростовської області РФ.

Зазначимо, що саме з території Білорусі 24 лютого почався повномасштабний наступ на територію нашої держави. Також з території цієї держави Росія обстрілює нашу країну своїми ракетами. Наразі росіяни звозять до Білорусі своїх мобілізованих, а тому існує загроза повторного нападу з території РБ. У Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

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