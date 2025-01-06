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Експерт пояснив, чому росіяни використовують автомобілі для штурмів позицій ЗСУ

Експерт пояснив, чому росіяни використовують автомобілі для штурмів позицій ЗСУ

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Росіяни пересіли на цивільні автомобілі, намагаючись скопіювати досвід українського успішного наступу в Харківській області.

Російські загарбники використовують для штурмів українських позицій легкові автомобілі та мопеди тому, що ця тактика працює.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що росіяни пересіли на цивільні автомобілі, намагаючись скопіювати досвід українського успішного наступу в Харківській області.

"Коли механізовані групи Збройних Сил України, власне, і здійснили глибинний прорив позицій російських окупантів. Але враховуючи, що у росіян зараз обмежена кількість відповідно бронетехніки, тому і сідають відповідно на Лади 60-х років випуску, якісь там скутери тощо", - зазначив він. 

Він пояснив, що ця тактика є успішною для уникнення атаки FPV-дронами. Водночас Україна має ефективну тактику протидії таким атакам ворога.

"Тактика ефективна, вона унеможливлює ураження FPV-дронами, але як практика показує, українські військові і з цією проблемою вирішують питання. Але дозволяє відповідно переміщуватись безпосередньо до лінії бойового зіткнення і закріплятися. Тим більше, що росіяни діють так званими малими групами від 5 до максимум 8 осіб, завдання яких закріпитися і тримати кругову оборону до підходу основних сил, тому тактика ефективна. Інше питання, я ще раз підкреслюю, на будь-яку російську тактику є протидія", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маломуж назвав плани РФ на Курахівському і Покровському напрямках.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ активізували наступальні дії на Курщині.

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