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Експерт пояснив, чому росіяни зменшили кількість запущених по Україні безпілотників

Експерт пояснив, чому росіяни зменшили кількість запущених по Україні безпілотників

РФ зменшила кількість запусків Shahed / Фото: dymka.com.ua

Російські загарбники у грудні зменшили кількість запущених по Україні безпілотників типу Shahed.

Росіяни не можуть постійно нарощувати свої потужності для збільшення виготовлення ударних безпілотників, якими вони обстрілюють Україну.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

На питання, чому росіяни зменшили кількість запущених дронів-камікадзе по Україні у грудні, він заявив, що це обумовлено декількома факторами.

"Тут слід зазначити, що протягом минулого року якраз в державі-терористі показували статистику зростаючу, коли збільшувалася кількість виготовлення безпілотних систем типу "шахед", які вони використовують для тероризування українського мирного населення. І відповідно, місяць до місяця зростала кількість цих засобів, які вони застосовували, досягши того ж піку 2,5 тисячі. Грудень міг стати менш вдалим для росіян у плані нарощування. Це можна пояснити декільком факторам, в першу чергу, звісно, що неможливо постійно нарощувати і виробництво, і застосування", - сказав він. 

Рябих заявив, що росіяни могли робити ставку на запуск дронів у листопаді, щоб з настанням холодів залишити українців без світла та опалення.

"Крім іншого, наприклад, було зроблено ставку на листопад. Я не виключаю, що якраз це місяць, який передував холодами, і коли росіяни хотіли вразити максимально нашу енергетичну структуру, ми пам'ятаємо ці всі удари, і були застосовані оці великі резерви. Але на тлі того, що у нас зараз якраз засоби протидії дронам типу "шахед" суттєво покращувалися. Ми бачимо, що в тому ж грудні і наприкінці листопада більшість атак, які завдавали росіяни з використанням "шахедів", вони були провальними, і вдалося відбивати до сотні відсотків цих засобів", - зауважив експерт. 

Крім того, на думку експерта, на зменшення обстрілів могли посприяти влучні удари українських військових п російських складах з безпілотниками, а також по підприємствах, де їх виготовляють.

"Також не останню роль грають і ті ж погодні умови, про що відзначають ті ж дослідники з Британії. Однак, у першу чергу, я б відзначив все ж таки і ті ефективні удари, які ми бачили в грудні місяці, коли було неодноразово вражено склади, де накопичувалися дрони типу “шахед”, а також ряд підприємств, на яких виготовлялися окремі комплектуючі для цих дронів. Все ж таки я сподіваюся, що росіяни зараз можуть упертись в якусь стелю можливостей по виробництву цих терористичних безпілотників. В той час, як ми бачимо суттєву динаміку, яку нарощують наші Сили оборони, можливості як відбиття таких шахедних атак, так і можливостей далеких ударів, які також дають нам впевненість в тому, що число атак з використанням дронів поступово буде зменшуватися в майбутньому", - додав Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдається до терору проти цивільних через поразку на фронті.

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