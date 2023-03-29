Експерт пояснив, чому важливі та необхідні західні винищувачі для контрнаступу ЗСУ

Особливо важливі винищувачі для звільнення Криму.
Західні літаки, зокрема F-16, можуть якісно посилити як оборонні, так і наступальні спроможності України у війні з Росією. Втім, наразі рішення не ухвалила жодна країна.
Про це заявив координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю "Обозревателю".
"Що дасть Україні надходження літаків західного виробництва? Насамперед, це стосується перешкоджання російським спробам панування у повітрі. Це особливо важливо в час, коли проводяться контрнаступальні операції. Якщо глибина операції - десятки кілометрів, необхідно швидко і безпечно підтягнути туди засоби наземного базування, а це доволі проблематично. Тут унікальною є роль саме винищувальної авіації, яка виконує свою частину функцій протиповітряної оборони", - наголосив Мельник.
За його словами, надання ЗСУ F-16, Mirage, F-18 - поки що з категорії теоретичної можливості. Адже рішення можуть ухвалювати й пів року. Саме тому, вважає Мельник, не варто наразі враховувати ці винищувачів, говорячи про контрнаступ.
Особливо допоможуть західні винищувачі у звільненні окупованого Криму, пояснює Мельник. Адже через вузький перешийок, яким півострів зв'язаний з материковою Україною, складно перекидати наземні сили.
"І авіація тут відіграватиме критичну роль. Очевидно, що буде велика потреба у протидії російській морській компоненті. Тобто дійсно авіація буде відігравати надзвичайно важливу роль", - підсумував експерт.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна обов’язково отримає у майбутньому винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління. Втім, наразі партнерам треба зосередитись на передаванні систем ППО, ракет та бронетехніки.
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