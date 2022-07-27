Експерт пояснив, чому важливо знищувати "основну артерію росіян – залізничні вузли"

Знищення залізничного сполучення та мостів створює для росіян великі проблеми з переведенням децентралізації логістики.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Росія звикла до того, що вона здійснює постачання боєприпасів, озброєння якраз залізницею, так швидко. У них якраз для цього все готово і пристосовано. І коли українські війська почали знищувати цю інфраструктуру, постало питання децентралізації постачань, тобто переведення залізничних на автомобільні перевезення. І я впевнений, що це стало викликом, а, можливо, великою проблемою для росіян", - зазначив він.

За словами експерта, у росіян традиційно є проблеми з автотранспортом, тобто бронетехніки багато, а автотранспорту спеціалізованого, традиційно ще з радянських часів не так багато. Він впевнений, що цей автотранспорт перебуває ще в більш гіршому стані, ніж бронетехніка.

"Тому зараз у них є проблеми переведення децентралізації логістики, судячи по всьому, це їм не вдається, оскільки інтенсивність артилерійського вогню на Донбасі, де вони якраз сконцентрували свої артилерійські зусилля, він суттєво знизився. Є статистика, що до 70% падіння такої інтенсивності. Це означає, що дійсно з логістикою величезні проблеми", - резюмував Самусь.

Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні. В результаті переправа стала непридатною для використання.

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